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Cannondale Synapse Carbon Disc Dura Ace Bike. Cannondale Synapse Frame Size Chart
2013 Cannondale Synapse 2300. Cannondale Synapse Frame Size Chart
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2019 Cannondale Topstone Gravel Bike Blends Fast Endurance. Cannondale Synapse Frame Size Chart
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